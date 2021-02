Recomendado para você : Britney Spears reflete nas redes sociais após polêmico documentário

Britney Spears está refletindo em suas redes sociais enquanto os fãs seguem em debate sobre o recente documentário do FX. Britney foi ao Instagram na terça-feira, 9, e se recordou de uma apresentação ao vivo de Toxic.

A cantora de 39 anos postou um vídeo no qual ela se apresenta em 2018. Em sua legenda, a estrela falou sobre saúde mental durante a pandemia.

"Não dá para acreditar que essa performance de Toxic é de 3 anos atrás!!!", disse ela, no início do texto. "Sempre vou adorar estar no palco... mas estou dedicando um tempo para aprender e ser uma pessoa normal... Adoro simplesmente aproveitar o básico do dia a dia!!!! Cada pessoa tem sua história e sua opinião sobre as histórias de outras pessoas!!!!".

Ela continuou: "Todos nós temos tantas vidas diferentes e lindas [emojis de flores]!!! Lembre-se, não importa o que pensamos que sabemos sobre a vida de uma pessoa, não é nada comparado com a pessoa real que vive atrás das lentes [emojis de câmera e brilhos]!!!!".