Arcrebiano sobre polêmica no BBB21: "Carla é muito educada, isso afetou Karol"

Após ver algumas imagens fora da casa, Bil se surpreendeu com Projota e Nego Di.

"Fiquei impressionado com o Nego Di, que é uma pessoa em quem eu tentava me espelhar, mas depois dos vídeos, já me arrependi. Vi nos vídeos dele em que a Karol alegava coisas sobre mim e ele ficava rindo da minha cara, como se eu fosse um nada. Isso me machucou mesmo".

"Por mais que eu conversasse com algumas pessoas, eu achava que o Nego Di, o Projota e Arthur eram sinceros e a Karol, do jeito que ela se dizia sensata, eu estava apostando nela. Nunca passava pela minha cabeça que eles falavam coisas pela minhas costas", revelou.