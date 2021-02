Recomendado para você : Ex-namorado fala sobre Karol Conká: "Errou muito, mas não é do mal"

Caio Piovesan, ex-namorado de Karol Conká, decidiu falar sobre a participação da cantora no BBB21. Em entrevista à Fábia Oliveira, do O Dia, Caio revelou estar espantado com as atitudes de Karol, que resultou na perda de diversos contratos de trabalho.

"A Karol errou muito, mas ela não é do mal. É uma mulher amorosa e como qualquer ser humano comete erros, perde a cabeça e explode quando se irrita. Ela fez coisas horríveis, mas a minha preocupação é com a saída dela", disse ele.

"Karol vai sofrer, não porque está perdendo prestígio ou dinheiro, mas pelas ações no jogo", revelou. Além de Karol ser retirada de festivais de música, o programa da rapper, no GNT, também deixou de ser exibido.