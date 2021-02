Mãe de Arcrebiano implora por eliminação no BBB21: "Meu filho não precisa disso"

Se depender de Ana Araújo, seu filho Arcrebiano será o eliminado desta terça-feira, 9, no BBB21. Arcrebiano está no segundo paredão e pode estar fora do reality show com ajuda de sua mãe.

Acontece que dona Ana quer que o filho saia da casa pelo bem dele. Como os espectadores sabem, o modelo se envolveu com Karol Conká e, após ver seu nome no meio de mentiras da cantora, disse que não está feliz no programa.

"Amanhã eu quero sair desse programa de cabeça erguida. Tô maluco já, eu não estou aguentando mais isso aqui. Eu tenho meu trabalho lá fora, eu era uma pessoa anônima, ninguém me conhecia e eu era muito feliz. Agora eu estou triste", lamentou Bil, em conversa com a confinada.