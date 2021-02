Fãs de Britney Spears pedem que jornalista se desculpe por entrevista de 2003

Bryan Bedder/Getty Images

"Bom, é muito triste que ela tenha dito isso. Eu não estou aqui, sabe, para cuidar os filhos dela", se defendeu a estrela.

Na web, os fãs da cantora se revoltaram com a entrevista e deixaram vários comentários no Instagram de Diane, com emojis de cobra, pedindo que ela se desculpasse com Spears e que a emissora fosse "cancelada".

"Você deveria se desculpar publicamente com Britney Spears imediatamente!", disse um internauta.