Britney Spears recebe apoio de famosas após chocante documentário

Britney Spears está recebendo apoio de algumas das maiores estrelas do mundo da música. O motivo? Miley Cyrus, Kacey Musgraves e outros artistas acolheram Britney após o canal FX exibir um documentário que expôs as suas dificuldades com tabloides e batalha tutelar.

O último episódio da série documental The New York Times Presents, chamado Framing Britney Spears, foi ao ar em 5 de fevereiro e mostrou a vida da estrela, além de sua batalha contínua com o pai, Jamie Spears.

Muitos expressaram apoio público à cantora e apoiaram o movimento global #FreeBritney, em prol do encerramento da tutela de mais de 10 anos.

Na segunda-feira, 8, Kacey escrveu no Twitter que isso a está "atormentando" e que "ninguém sabe se @britneyspears está realmente bem". "Realmente espero que, se ela não o fizer, ela possa verbalizar formalmente de alguma forma e que ela conheça todos nós do lado de fora e realmente dê a mínima para o bem-estar dela", continuou a vencedora do Grammy.