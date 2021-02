Carol Dias evita postar fotos com filhos de Kaká por pedido de Carol Celico

Carol Dias, esposa de Kaká, foi questionada no Instagram sobre a ausência dos enteados em suas redes sociais. Em resposta, Carol explicou que segue um pedido da mãe das crianças de não expor a imagem dos herdeiros.

Para quem não sabe, Kaká já foi casado com Carol Celico, com quem tem dois filhos: Luca, de 12 anos, e Isabella, de 9 anos.

"Algum tempo atrás a mãe das cianças pediu para eu não postar Stories, fotos com eles, porque de certa forma, ela não gostava da exposição. Passou um tempo, depois disso, nunca mais postei e me acostumei, me adaptei com esse formato", iniciou ela.

"Porque realmente não precisa postar para provar que ama, né? Por eu ter me adaptado eu realmente não posto. Hoje em dia a conversa foi outra e ela liberou que eu postasse, mas eu não sinto a necessidade de estar postando sempre".