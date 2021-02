Lucas comenta beijo no BBB21 e lamenta atitudes de Projota e Conká

Lucas Penteado refletiu sobre sua participação no BBB21. Lucas participou do Encontro com Fátima Bernardes, da Globo, na manhã desta terça-feira, 9, e foi sincero sobre seus momentos e saída do reality show.

"Estou recebendo acolhimento de todo o Brasil. Quero agradecer a todos que têm me mandado mensagens. Estava lá dentro para comprar a casa da minha mãe, que é o sonho de muitos jovens da periferia", disse o ator.

Antes de entrar no BBB, ele teve uma conversa séria com sua família.

"Tinha avisado para a minha família que seria só eu. A gente usa máscara social para ser aceito pela sociedade. Entrei no ‘Big Brother' e me senti seguro. Se eu não precisei explicar para ninguém do lado de foram quem sou eu, não será dentro de casa", explicou o jovem. "Talvez eu tenha metido os pés pelas mãos. Imaginei que seria só eu de preto, mas vi oito".