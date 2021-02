Recomendado para você : Cantor tatua nome de Avril Lavigne e aumenta rumores de namoro

Avril Lavigne e Mod Sun estão namorando? Enquanto ainda não temos um pronunciamento da dupla, Avril e Mod aumentaram os rumores de romance após o rapper ter tatuado do nome da cantora em seu pescoço, segundo o TMZ.

Fotógrafos capturaram a imagem da tattoo no dia 4 de fevereiro, mas os fãs só notaram o pequeno detalhe agora. Fonte do E! News afirma que os dois trabalharam juntos no estúdio no novo álbum da estrela quase todos os dias por dois meses.

Antes disso, Avril já tinha feito parceria com o raper na música "Flames", lançada em janeiro.

A última relação pública da estrela foi com Phillip Sarofim, que durou um ano e chegou ao fim em janeiro de 2019.