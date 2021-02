Recomendado para você : Youtuber é morto a tiros ao tentar filmar pegadinha de roubo

O youtuber Timothy Wilks faleceu após tentar fazer uma pegadinha de assalto. Timothy foi morto a tiros no estacionamento de um parque, em Hermitage, Tennessee, na noite do dia 5 de fevereiro.

A polícia afirma que Timothy e um amigo, que não foi identificado no anúncio à imprensa, supostamente abordou um grupo de pessoas com facas de açougueiro nas mãos. De acordo com a polícia, Wilks e o outro indivíduo pretendiam encenar um roubo falso como parte de um vídeo do YouTube. No entanto, David Starnes Jr. acabou atirando em Wilks.

Quando a polícia chegou ao local, Starnes Jr. alegou que ele apertou o gatilho em auto-defesa e "não sabia" que era apenas uma pegadinha. Starnes não enfrenta acusações e os policiais ainda estão investigando sua alegação de auto-defesa.

A morte de Wilks nos remete à tendência contínua no YouTube de "pegadinhas" que dão errado. Ao longo dos anos, vários vloggers se arriscaram em esquemas semelhantes e alguns deles enfrentaram processos criminais por suas ações.