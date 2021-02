Recomendado para você : Arcrebiano chora em conversa com Conká: "Era muito feliz, agora estou triste"

Arcrebiano, que beijou Karol Conká no BBB21, chorou durante conversa com a rapper nessa segunda-feira, 8. Após envolvimento conturbado com Conká, que acusou Carla Diaz de dar em cima dele, Arcrebiano disse que quer sair no paredão desta terça-feira, 9.

"Amanhã eu quero sair desse programa de cabeça erguida. Eu tô doido pra sair desse programa, tô maluco já. Eu não estou aguentando mais isso aqui", disse o modelo, que está na berlinda com Gilberto e Juliette.

"Eu tenho o meu trabalho lá fora, eu era uma pessoa anônima, ninguém me conhecia, eu era muito feliz e agora estou triste", desabafou.