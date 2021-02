Tiago Leifert desabafa após polêmicas no BBB21: "Estou cansado"

Tiago Leifert desabafou sobre as polêmicas das primeira semanas do BBB21. Em seus Stories no Instagram, nesta segunda-feira, 8, Tiago disse estar "cansado" dos acontecimentos no reality show.

"Falta só um ano para acabar o Big Brother, está quase acabando já", brincou ele na rede social. "Estou cansado! Mas foi legal, né?".

O apresentador elogiou o episódio de domingo, 7, que explicou a saída de Lucas Penteado. O ex-BBB, aliás, já voltou para sua casa em São Paulo.

"Acho que a gente conseguiu resolver tudo o que tinha para resolver, principalmente de fazer uma saída super legal para o Lucas. Já desejei sorte para ele, como vocês puderam ver, e continuo desejando".