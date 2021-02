Recomendado para você : Ashley Benson e G-Eazy se separam após quase um ano juntos

Ashley Benson e G-Eazy não estão mais juntos! Uma fonte exclusiva do E! News confirmou que Ashley e G-Eazy terminaram o romance.

A notícia vem depois que os fãs notaram que a eterna atriz de Pretty Little Liars deixou de seguir o cantor no Instagram, gerando mais rumores de separação. Os representantes do ex-casal não comentaram o assunto.

A dupla gerou especulações de romance pela primeira vez em maio, depois que paparazzi os flagraram se beijando em Los Angeles. As fotos surgiram após o E! News confirmar que a estrela havia terminado o namoro com Cara Delevingne, após dois anos juntas.

"Ashley e G-Eazy não estão namorando, mas definitivamente estão saindo e se divertindo agora. É uma boa distração para Ashley. Eles se conectaram depois de trabalharem juntos recentemente, mas são amigos há um tempo e também têm alguns amigos em comum", disse um informante, na época.