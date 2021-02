Recomendado para você : BBB21: Assessoria de Neymar nega doação de R$ 1,5 milhão a Lucas

Neymar mostrou que está ligado no BBB21 e até fez comentário sobre Karol Conká. No entanto, após especulações sobre doação a participante do reality, Neymar decidiu esclarecer a polêmica.

Nesta segunda-feira, 8, o nome do jogador se tornou um dos mais comentados do Twitter após circular na web a notícia de que ele teria doado R$ 1,5 milhão a Lucas Penteado, que saiu do BBB21 nesse domingo, 7.

Segundo os internautas, a notícia foi dada por Sônia Abrão, no A Tarde é Sua, da Rede TV.