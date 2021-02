Recomendado para você : Sônia Abrão detona Projota: "Jamais vai chegar aos pés do Chorão"

Sônia Abrão é mais uma famosa que se mostrou indignada com episódios do BBB21 e se revoltou com Projota nesta segunda-feira, 8. Após ser questionada por internautas se ela se incomodava com o fato de Projota citar seu primo Chorão várias vezes no BBB21, Sônia detonou o rapper.

"Projota, que vibrei com a entrada no reality, que eu acreditei naquela conversa linda que ele teve com o Lucas em um dia para chutar no outro. Me senti muito enganada. Muito lesada", iniciou ela em seu programa A Tarde É Sua, da Rede TV.

"Hoje me perguntaram no Instagram se me incomodava tantas vezes que ele falava no nome do meu primo, Chorão. Eu sempre tive um carinho muito particular, pessoal, pelo Projota, justamente por conta disso, porque eu sabia da amizade, do carinho que ele dedicou ao meu primo, às músicas dele, as homenagens que ele fazia".