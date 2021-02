Sasha Meneghel desabafa sobre padrões estéticos: "Vi que parecia uma Trakinas"

E sobre os traços herdados da mãe e do pai, Luciano Szafir, a musa conta: "Da minha mãe, a transparência. Sou transparente igual a ela. É muito fácil ver o que estamos sentindo. Como ela, também sou muito competitiva e um pouquinho perfeccionista. Do meu pai, herdei os olhos, o fato de gostar muito de comer, meu lado atleta. Também dormimos na mesma posição e somos chorões. Nós nos falamos muito por telefone. Com o isolamento, não me senti confortável para encontrar mais com ele e meus irmãos".