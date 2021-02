Os famosos que apoiaram Lucas Penteado após saída do BBB21

"Esse menino é um grande artista e tem um histórico muito bonito de luta e garra por seus movimentos. Desistiu do #BBB21 hoje depois de acusações muito injustas e bifobia. Mas o Brasil te abraça, @lucaskokapenteado. Tá rolando também uma vakinha pra que o Lucas compre a casa da sua mãe. O link tá no stories", escreveu Cauã Reymond.

"Você sem dúvida foi o participante mais corajoso que passou pelo BBB, assistimos a olhos nus a perversidade a crueldade que você sofreu nesses últimos dias, eu vibrei com o beijo que você deu no Gilberto. Foi o beijo mais lindo e verdadeiro que já vi no BBB, infelizmente as pessoas não estão preparadas pra potência de liberdade que você é!! Conte comigo aqui fora @lucaskokapenteado, você tem meu colo, e se quiser, corremos atrás desse dinheiro pra você comprar a casa da sua mãe aqui fora!!!", disse Preta Gil.