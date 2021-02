Emma Stone exibe barrigão da gravidez durante passeio em Los Angeles

Emma Stone é uma futura mamãe ocupada! Emma foi flagrada fazendo compras em Los Angeles, nesta semana, enquanto exibia o barrigão da gravidez.

A vencedora do Oscar usava calça legging preta e uma camisa jeans, além de um óculos escuros e máscara de proteção.

Este é primeiro bebê da atriz, que se casou com o diretor do Saturday Night Live, Dave McCary, em cerimônia privada no ano passado.

Embora não tenham falado sobre o romance publicamente, há rumores de que eles se conheceram em dezembro de 2016, quando Emma apresentou o SNL. Eles anunciaram o noivado em dezembro de 2019, com uma foto da ruiva exibindo o anel de pérolas no Instagram.