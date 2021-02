Aaron Rodgers anuncia noivado com Shailene Woodley

Apesar de ter feito apenas um aceno de cabeça para "minha noiva", o atleta pareceu dar dicas sobre Shailene. Enquanto gritava para seus torcedores dentro e fora do campo, ele reconheceu Jodie Foster, que estrela ao lado de Shailene no filme The Mauritanian.

Em seguida, ele encorajou os fãs a "ler livros, meditar, falar coisas para a vida, manifestar desejos com seu coração, questionar tudo e espalhar amor e positividade." E isso é muito do que Shailene prega e o podcast Who? Weekly apontou diversas entrevistas nas quais ela tem o mesmo discurso sobre positividade.