Filho de Karol Conká desabafa sobre ataques e pede empatia na web

Jorge Conká desabafou nas redes sociais sobre os ataques sofridos devido às atitudes de sua mãe, Karol Conká, no BBB21. Jorge, de apenas 15 anos, pediu empatia aos espectadores do reality show.

"A galera já está indo longe. Eu não tenho nada a ver com o que acontece dentro ou fora daquela casa. As pessoas viraram reféns de vidas que não são delas, e começaram a incitar ódio à pessoas aleatórias".

"Se coloquem no meu lugar, imagine se fosse alguém te ameaçando e xingando a sua mãe. Zero empatia, rapaziada. A única coisa que peço é empatia da parte de todos", escreveu ele nos Stories do perfil de Karol.