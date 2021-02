Yasmin Brunet mostra aliança de casamento com Gabriel Medina

Yasmin Brunet, que adotou nome de Gabriel Medina após casamento, mostrou detalhes de sua aliança nesta segunda-feira, 8. Em clique nos Stories de Gabriel, Yasmin surge com seu anel de diamantes na mão esquerda.

Além de um solitário com a pedra preciosa, a modelo também usa uma aliança toda incrustada de brilhantes.

O casal disse "sim" em cerimônia no Havaí, no dia 23 de janeiro. A celebração, que não tem valor legal no Brasil, custou 500 dólares, cerca de 2.600 reais.