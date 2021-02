Anitta diz que fará 'BBB na ilha' com eliminados e mostra interesse em Bil

Anitta, que revelou ser "horrível" assistir" as atitudes de Karol Conká no BBB21, já quer criar seu próprio reality. Após afirmar nesse domingo, 7, que o programa "só está dando errado", Anitta pretende lançar o "BBB na ilha".

"Primeira coisa que vou fazer amanhã... olhar passagem. É isso! Boninho estou pronta. Ok, chega. To indo pro Brasil. Acabou a palhaçada", iniciou ela no Twitter.

"Vou fazer um BBB só meu numa ilha com os eliminados porque só ta dando errado... Cadê meus patrocinadores pra me ajudar a pagar isso? Vou botar na conta da Beats... Lucas tem 25 anos? Kerline??? Juliette, Gil, Arcrebieano??? Vou chamar esse povo todo que tá saindo e fazer um outro reality pra nós rirmos porque tá babado".