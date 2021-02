Recomendado para você : Tom Brady celebra vitória no Super Bowl com Gisele Bündchen e filhos

Tom Brady, que anunciou saída do Patriots em março de 2020, vibrou muito com sua vitória no Super Bowl nesse domingo, 7. O lendário quarterback conquistou seu sétimo título de campeão da NFL ao liderar o Tampa Bay Buccaneers em uma surpreendente vitória em cima do Kansas City Chiefs, no Raymond James Stadium.

No entanto, quem chamou atenção do público foram os filhos de Brady com Gisele Bündchen, que foram ao gramado celebrar com o pai.

Ao receber seu troféu de Vince Lombardi, o jogador contou com a copanhia de Vivian, de 8 anos, e Benjamin, de 11 anos, fruto do casamento com a über top brasileira, e Jack, de 13 anos, de sua relação com a ex Bridget Moynahan.