Karol Conká revela tática para vencer 'bate e volta' e web se revolta

"Eu falei, 'Eu vou no 20 ou no 21', só que o 20 já estava [aberto], e eu falei, É o 17', aí eu voltei e apertei. Eu me atentei aos sinais, era só prestar atenção na mangueira. Tinha mangueira que não tava plugada. E tinha outras que estavam, várias, mas eu olhei a 17 e falei: 'É essa aqui'".

A cantora ainda disse que Arcrebiano "conta muito com a sorte e que a soberba derruba".

"Eu sabia que eu ia voltar, porque eu tinha que pedir perdão para Carla, passar pelo menos mais uma semana aqui para aprender a lidar com as coisas que estão me sufocando aqui dentro e não ficar direcionando para outro lugar", revelou.