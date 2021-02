Karol Conka briga com Carla Diaz por causa de Bill

A festa do sábado, 06, rendeu polêmicas no BBB! Após Lucas ter desistido do reality , a notícia da vez é Karol Conka e Carla Diaz. A cantora colocou na cabeça que a atriz estava dando em cima de Bill, e foi conversar com ela, dizendo que dois homens contaram para ela essa informação, algo que nunca existiu. Carla negou, disse que ela estava viajando e foi conversar com alguns participantes da casa, perguntando se teriam comentado algo sobre o assunto, todos negaram. Então, algumas pessoas foram conversar com Karol sobre o ocorrido e o clima esquentou!

Karol invadiu o quarto que Carla estava dormindo e disse: "Foi inventar coisa para as meninas. Você podia ter chegado na festa e ter trocado ideia comigo". A atriz, que estava deitada, pergunta: "Você está doida?".

A curitibana disse: "Foi se fazer de santinha para as meninas. Me tirar de ciumenta". A estrela de Chiquititas responde: "Você é doida, Karol? Karol, você veio me dizer que estavam dizendo que eu estava dando em cima do Bil".