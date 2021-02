Lucas Penteado desiste do BBB 21 e sai da casa

Neste domingo, 07, a produção do BBB 21 avisou aos participantes que Lucas Penteado desistiu do programa e saiu da casa. Após a festa de ontem a noite, na qual ele e Gil trocaram algiuns beijos, Lucas foi acusado pela casa, principalmente por Lumena, Karol Conka e Pocah, de estar usando a bissexualidade em favor dele no jogo. Hoje há algumas horas, ele não aguentou a pressão psicológica em cima dele e desistiu do reality.

Dentro do confessionário, deu para ouvir Lucas gritando, desesperado. O que ele grita, inaudível. O big boss disse para a casa: "Vocês agora são 18, lembrem-se do que vieram fazer aqui".