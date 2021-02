Microsoft adquire patente de sistema de IA que é capaz de simular uma pessoa que já morreu

Se você é fã de Black Mirror com certeza já assistiu o episódio Be Right Back, no qual uma empresa desenvolve uma tecnologia que permite manter você em contato com alguém que faleceu. De certa forma, isso nunca esteve tão perto de acontecer!

Segundo o jornal americano Washington Post, a Microsoft patenteou um sistema de inteligência artificial que consegue simular uma pessoa que já morreu através de um chat virtual. Isso significa que, através disso, você conseguiria falar com algum amigo ou parente que faleceu como se estivesse conversando por WhatsApp. Sinistro!

Assim como no episódio, o sistema coletaria dados através de posts em redes sociais, assim como logins e atividades em outros sites. Com isso, ele formaria um tipo de "personalidade online" que conseguiria simular o jeito de falar e até as brincadeiras que a pessoa fazia.