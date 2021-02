Christopher Plummer, astro de A Noviça Rebelde, morre aos 91 anos

Além de seu trabalho na tela, Plummer também foi um ator de voz notável, tendo narrado e dublado personagens para dezenas de filmes e programas de TV. Entre eles, Charles F. Muntz, o vilão de Up – Altas Aventuras.

O ator trabalhou até seus últimos dias, aparecendo no mistério Entre Facas e Segredos, de 2019, seguido pelo drama de guerra de 2020, The Last Full Measure, sua última aparição no cinema.

Ele estava em processo de dublagem de um personagem para Heroes of the Golden Masks quando morreu.