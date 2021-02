Regé-Jean Page revela como família reagiu às cenas picantes de Bridgerton

Regé-Jean Page avisou sua família sobre as cenas pra lá de picantes de Brigerton? Aparentemente não! Durante uma aparição no The Graham Norton Show, Regé-Jean comentou a reação de seus entes queridos sobre os momentos quentes da série de sucesso da Netflix.

"Havia alguns primos faltando no grupo What'sApp da família", explicou o ator. "E eles disseram 'Fizemos nossas xícaras de chá táticas quando você começou e quando voltamos você ainda estava lá!'".

O indicado ao SAG Awards e sua co-estrela Phoebe Dynevor (Daphne) já falaram sobre sua incrível química na tela e como eles tentaram fazer suas cenas íntimas parecerem as mais autênticas possíveis.

Em entrevista exclusiva ao E! News, o intérprete de Simon explicou que a dupla estava "imensamente bem preparada".

"Tínhamos aulas de dança, aulas de redação - basicamente, muito tempo nos braços um do outro antes mesmo de entrar no set", lembrou ele. "E então, uma vez que você passou tantas horas na pista de dança com alguém, estando perto de alguém, literalmente pegando um ao outro quando você caiu - e nós não caímos porque não éramos dançarinos brilhantes - então muito disso acontece muito organicamente".