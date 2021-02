Estrela de reality esclarece rumor de affair com noivo de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez e seu noivo Alex Rodriguez não deram ouvidos aos rumores de que o ex-atleta teria vivido affair com a estrela de reality, Madison LeCroy. Como prova disso, nessa semana, Alex postou vídeo no Instagram, curtindo passeio de carro com Jennifer pelas ruas de Miami.

Caso você tenha perdido a polêmica, a estrela do Southern Charm, Madison LeCroy, foi recentemente acusada por um colega de elenco de trair o então namorado Austen Kroll com uma ex-estrela da MLB (Liga Principal de Beisebol). A identidade do jogador de beisebol era um mistério até que começaram a circular rumores de que Alex estava recebendo ligações do FaceTime e DMs no Instagram, de Madison.

No dia 3 de fevereiro, o colega de Madiosn, em Charmer, Danni Baird, falou sobre o assunto durante aparição no podcast Reality Life With Kate Casey.

"Quando você soube que era possivelmente A-Rod," a apresentadora perguntou a Danni, "você pensou tipo, 'O quê? O que aconteceu com nosso programa? Onde estamos no mundo? O que está acontecendo?'"

A estrela de reality então respondeu: "Meses antes disso, eu tinha ouvido, tipo, [Madison] me disse que eles estavam se falando por FaceTime ou algo assim e eu simplesmente assumi. Eu nunca perguntei mais sobre isso ou algo do tipo. Então eu meio que esqueci. Eu só não me liguei que ele foi um jogador da Liga Principal de Beisebol".