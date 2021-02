Recomendado para você : Prima de Karol Conká conta reação da família: "Todo mundo espantado"

Karol Conká, que está chocando o público com suas atitudes no BBB21, também deixou a família surpresa. Em entrevista ao UOL, a prima de Karol, Pâmela Thais Carneiro, disse que os parentes da cantora estão "espantados" com o comportamento da rapper.

Após criarem um grupo no WhatsApp para comentarem a participação da sister no reality, Pâmela conta que a mãe de Karol se afastou do chat. "A mãe dela está um pouco triste. Quase nem fala no grupo. Só nos primeiros dias, que estávamos fazendo mutirão para imunidade, mas agora ela está bem calada. Querendo ou não é a filha dela, né? Ela está mais tristonha".

Segundo sua prima, Conká "sempre foi bem falada dentro da família".

"Tanto que está todo mundo espantado com a reação dela no 'Big Brother'. Vi comentários de pessoas que trabalharam com ela que falaram mal, mas a imagem que a gente tem não é essa", afirmou.