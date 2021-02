Mãe de Neymar e Tiago Ramos são vistos juntos novamente em Fortaleza

Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, e Tiago Ramos estão juntos de novo? Tudo indica que sim! O colunista Erlan Bastos compartilhou nesta sexta-feira, 5, um vídeo que mostra Nadine e Tiago em Fortaleza.

O registro feito por um fã exibe a mãe do jogador do PSG fazendo uma refeição com o modelo, com quem já namorou no ano passado. Eles estavam em um famoso parque aquático da cidade.

Segundo a assessoria de imprensa da família de Nadine, ela está viajando de férias e os dois são apenas amigos, conforme relatado nas redes sociais.

Nadine e Tiago assumiram o romance em abril do ano passado, mas acabaram terminando após diversas polêmicas, incluindo suposta agressão.