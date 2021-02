Olivia Wilde fala sobre política de não ter "idiotas" no set após demitir Shia LaBeouf

Olivia Wilde, que se separou de Jason Sudeikis após 9 anos, quer harmonia no set de filmagem. Em conversa para a série "Directors on Directors", da Variety, Olivia explicou sua política de não ter "idiotas" em suas gravações.

No bate papo com a diretora de Promising Young Woman e estrela de The Crown, Emerald Fennell, a atriz falou sobre seu modo de trabalho. No momento, Olivia dirige o longa Don't Worry Darling, do qual demitiu Shia LaBeouf, substituindo-o por Harry Styles, com quem ela está namorando no momento.

"Alguém, que é um ator e diretor muito bem estabelecido na indústria, me deu um conselho terrível que foi útil porque eu sabia que tinha que fazer o oposto. Eles disseram: 'Escute, para conseguir respeito no set, você tem que ter três argumentos por dia. Três grandes argumentos que reinstale seu poder, lembre a todos que você está no comando, ser o predador'. Isso é o oposto do meu processo. E eu não quero nada disso", disse a estrela de House.