Cantora diz que Marilyn Manson tinha um "quarto do estupro"

A cantora de indie rock, Phoebe Bridgers acaba de fazer mais uma acusação contra Marilyn Manson. Segundo Phoebe, Marilyn tinha um "quarto do estupro" em sua casa.

O cantor que se chama Brian Warner, não respondeu aos comentários da artista, que foram feitos no Twitter nessa quinta-feira, 4, dias após sua ex-noiva, Evan Rachel Wood, publicamente o acusar de assédio e abuso. O cantor, de 52 anos negou as acusações, dizendo que suas relações íntimas sempre foram consensuais.

[Alerta de gatilho]: "Eu fui na casa de Marilyn Manson quando eu era adolescente com alguns amigos. Eu era uma grande fã", disse Phoebe, de 26 anos. "Ele se referiu a um cômodo em sua casa como 'quarto do estupro', eu pensei era apenas seu horrível senso de humor de garoto da fraternidade. Eu parei de ser fã. Eu estou do lado de todas as pessoas que se pronunciaram".