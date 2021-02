BBB21: Nego Di faz insinuação sexual sobre Carla Diaz e revolta web: "Nojo"

Recomendado para você : BBB21: Nego Di faz insinuação sexual sobre Carla Diaz

Desde a estreia do Big Brother Brasil 21, os internautas se mostram diariamente indignados com a atitude de alguns participantes. E nesta sexta-feira, 5, Nego Di fez com que a palavra "nojento" se tornase um dos assuntos mais comentados no Twitter, após insinuar que ele se masturbaria caso se deitasse perto de Carla Diaz.

Em conversa com Projota e Arthur, ele diz que tiraria a "flauta do case".

"Mas a Thaís não está deitada ali?", pergunta Arthur. "A Carlinha tá deitada ali, cê é louco. Eu não quis deitar do lado da menina. Tira a flauta do case. Mexendo no guri", disse ele fazendo gestos com a mão que sugeria masturbação.

"Não, não, não. Para, você está sendo ridículo agora, não viaja", disse Projota, enquanto Nego Di e Arthur riam.