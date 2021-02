Taylor Swift é processada por parque chamado "Evermore"

O Parque Evermore se descreve como um parque de experiência onde os visitantes de todas as idades podem escapar para um novo reino - a vila de fantasia de Evermore.

"Os convidados interagem com os personagens, partem em missões e se tornam parte do mundo de Evermore", afirmou o site. "A vila de Evermore é uma entidade em crescimento, com temas, edifícios, cidadãos e missões em constante mudança."

Já o disco evermore, de Taylor, foi lançado em 11 de dezembro e foi o segundo trabalho da cantora divulgado durante a quarentena.