Ryan Seacrest deixa de apresentar os tapetes vermelhos do Canal E!

O tradicional tapete vermelho dos diversos eventos de Hollywood está perdendo um de seus membros: Ryan Seacrest. Através de comunicado, emitido nesta quinta-feira, 4, Seacrest anunciou sua saída do E! Live From the Red Carpet.

"Depois de 14 anos hospedando o E! Live From the Red Carpet, decidi partir para novas aventuras. Vou sentir falta de toda a equipe que trabalha muito duro nos bastidores e, claro, minha incrível parceira Giuliana [Rancic]. Obrigado a todos por assistirem todos esses anos".

"O E! tem desfrutado de nosso relacionamento com Ryan ao longo dos anos, especialmente como co-apresentador da série de tapete vermelho do E!. Ele tem sido fundamental para dar aos espectadores um lugar na primeira fila em algumas das maiores noites de Hollywood. Nós somos extremamente gratos por suas muitas contribuições e ele sempre fará parte da família E!", informou a emissora, em outro comunicado.