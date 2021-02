Brasileira acompanha velório do irmão após ir à final no 'Big Brother' italiano

A brasileira Dayane Mello passou por momentos difíceis no Grande Fratello VIP, exibido atualmente na Itália. Dayane está confinada no reality show e recebeu a triste notícia da morte de seu irmão, Lucas Mello.

O jovem morreu em um acidente após colidir seu carro com um caminhão na BR-470, entre Lontras e Rio do Sul. Ele estava sozinho no veículo.

A produção da versão italiana do BBB avisou a modelo com ajuda de outro irmão dela, Juliano Mello. Ela, que se tornou uma das finalistas por votação do público, decidiu continuar no programa.