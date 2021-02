Após casais se beijarem no BBB21, web shippa Sarah e Rodolffo

A festa do líder no BBB21 nessa quarta-feira, 3, deu o que falar! Fiuk e Thaís protagonizaram o primeiro beijo dessa edição, seguido por Karol Conká e Arcrebiano, que entraram debaixo do edredom após ficarem.

No entanto, os beijos foram cercados de polêmicas. Os internautas acusaram Conká de assediar Bil e se desanimaram com a falta de química entre o filho de Fábio Jr. e a dentista.

Como resultado, a web começou a shippar a dupla Sarah e Rodolffo, torcendo para que eles formem um novo casal no programa. Veja abaixo a reação do público no Twitter: