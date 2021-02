Gigi Hadid revela detalhes do parto de 14 horas em casa da bebê Khai

De acordo com a revista, uma banheira inflável foi colocada no quarto do casal. E quando Zayn perguntou a Gigi se ela queria ouvir música, a mãe de primeira viagem disse que ela preferia ouvir seu romance infantil favorito, A Chave Mágica. Então, ele teria baixado o filme - notando que também era um de seus favoritos - e eles assistiram juntos durante as primeiras horas do trabalho de parto.

E ao lidar com a dor sem uma epidural, ela sabia que teria que "cavar fundo".

"Eu sabia que seria a dor mais louca da minha vida, mas você tem que se render a ela e ser como, ‘É isso que é'. Eu adorei isso", disse a musa, que foi treinada por Yolanda e a parteira, à Vogue, acrescentando: "Definitivamente houve um ponto em que eu estava tipo, me pergunto como seria com uma epidural, como seria diferente. Minha parteira olhou para mim e disse: 'Você está fazendo isso. Ninguém pode ajudá-la. Você já passou do ponto da epidural, então você estaria empurrando exatamente da mesma forma em uma cama de hospital'".

E enquanto disse que sabia que o namorado e membros da família estavam orgulhosos dela, Gigi reconheceu que houve certos pontos que ela "viu cada um deles aterrorizado". Como ela disse, "Depois, Z e eu olhamos um para o outro e pensamos, 'Podemos ter algum tempo antes de fazermos isso de novo'".