Melody recusa Anitta como empresária: "Com 17 não vou precisar dela"

Melody se pronunciou após Anitta aceitar oferta para ser sua empresária. A proposta que foi feita pelo próprio pai de Melody, acaba de ser recusada pela cantora.

No início de janeiro, a cantora de "Me Gusta" comentou post no Instagram sobre Melody dizendo: "Eu juro por Deus que acho que essa menina tem todo o ELÃ pra ser BABADEIRA na música. Só precisava deixar o pai só na função de pai e pegar um bom empresário rs".

Em reposta, Belinho falou sobre todo seu esforço para manter a filha na mídia e disparou: "Anitta, já que você vê tanto potencial nela, te ofereço a carreira dela e fico somente como pai. Vamos ver, ok? Estou aguardando seu contato. Falar, apontar, qualquer um faz. Fazer é difícil".

"Topo sim, a gente começa quando ela tiver 17. Agora ela estuda", mandou a poderosa.