Astróloga faz mapa astral de Karol Conká, do BBB21

"Que mal momento para Karol Conka entrar num programa onde ela depende da aprovação do público para ser vitoriosa. Capricorniana do dia 1 de janeiro, Karol está recebendo trânsitos pesados sobre a sua lua natal, que também está no signo de Capricórnio", iniciou.

"No mapa astral, a Lua representa as nossas emoções, as nossas relações mais próximas e os comportamentos que aprendemos na infância, e que carregamos com a gente para a nossa vida adulta. Neste momento, o planeta da morte e transformação, Plutão, está fazendo um aspecto de conjunção com a lua de Karol, pedindo uma revisão profunda de suas relações mais íntimas e da sua relação com a sua própria essência".

"A lua também representa a nossa relação com o público. É ali que vemos nossa popularidade. Este poderia ser um momento de profundo empoderamento para Karol. Mas, para isso, ela precisaria chegar aonde fosse armada somente com a verdade, despojada de máscaras ou defesas, para se conectar com a sua audiência desde outro lugar".