Marília Mendonça aponta assédio de Karol Conká em Bil: "Muito sério"

Karol Conká insistiu... e conseguiu! Depois de muita insistência na festa do líder, que aconteceu na noite de quarta-feira, 3, Karol protagonizou o segundo beijo – após Thaís e Fiuk – do BBB21 com Arcrebiano.

Acontece que muitos internautas notaram as incansáveis investidas da cantora ao longo da celebração, ressaltando o fato de ela ter mentido sobre já ter beijado o modelo e jogado Carla Diaz para Arthur, a fim de afastar a loira de Bil.

Primeiro, a confinada roubou um selinho do brother e, então, ao final da festa, os dois se beijaram na pista de dança. Eles dormiram juntos e até movimentaram o edredom ao longa desta madrugada.

O Twitter ficou em estado de choque – mais uma vez! – com as atitudes de Conká e os internautas subiram os termos ASSÉDIO e NÃO É NÃO.