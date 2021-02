Tristan Thompson reage sobre ter 2º filho com Khloé Kardashian

Khloé Kardashian está pronta para ter o segundo filho. Em prévia de KUWTK, Khloé revela sua vontade em dar um irmão à True, em conversa com o companheiro Tristan Thompson. E pela reação do atleta, ele concorda plenamente com a amada.

"A Kim, toda vez que eu posto um vídeo de True, ela me manda uma DM e diz, 'Ela não pode brincar sozinha a vida toda'", iniciou Koko.

Khloé continua dizendo que ela "nunca se imaginou tendo apenas um filho". Ela se "sentiu mal" pela herdeira durante a quarentena já que ela não tinha "amigos".

"Ela não tinha ninguém. E foi porque eles ficaram isolados uns dos outros por tanto tempo".

Como True está um pouco mais velha agora, a estrela diz que "é hora de ter mais um filho". Em resposta, Tristan diz que era isso que ele queria ouvir.