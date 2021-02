Fiuk e Thaís se beijam no BBB21 e geram memes sobre falta de química

Fiuk, que já debochou ao lado de outros brothers sobre ficar com Thaís, no BBB21, beijou a sister durante festa do líder nessa quarta-feira, 3. A cena logo se tornou memes e os internautas ressaltaram a falta de química entre Fiuk e Thaís.

Na pista de dança, o casal parecia tímido, mas acabou trocando um beijo rápido e levou os outros participantes à loucura. "Se ninguém estivesse olhando, acho que seria mais fácil", disse o cantor. "Mas você está com vergonha?", perguntou a dentista.

A repercussão na web foi grande e muitos não aprovaram a escolha de Thaís. Segundo alguns usuários, ela deveria ter investido em Arthur.