Karol Conká e Arcrebiano movimentam edredom após se beijarem em festa

Karol Conká, que teve programa na TV suspenso, e Arcrebiano se tornaram um dos assuntos mais comentados no Twitter nessa quarta-feira, 3. Durante a festa do líder, no BBB21, os internautas se espantaram com a insistência de Karol em beijar Arcrebiano e foi acusada de assédio.

Em um momento, ela tenta dançar com Bill, abraçando-o. "Eu tô pegando aqui [na cintura], mas é assim, né? [no pescoço], assim que é romântico. Você viu que eu estava assim, dominadora, ne? Pélvis com pélvis", disse ela.

Mias tarde, Conká tenta mais uma aproximação e coloca a mão no pescoço do brother, aproximando seu rosto. Após ele pedir "calma" por muitas vezes, ela acaba conseguindo um selinho e em seguida eles se beijam.