Jojo Todynho pede para entrar no BBB21 e Boninho responde

Jojo Todynho no BBB21? É o que todos nós queremos! E não é que até Boninho entrou na brincadeira e comentou a sonhada entrada de Jojo no reality?

A vencedora de A Fazenda 12 já demonstrou sua revolta com as atitudes de Karol Conká na atração global, tanto que foi uma das estrelas que criticou a cantora nas redes sociais. Com isso, a web foi à loucura.

Logo, os internautas pediram a presença da funkeira no Big Brother Brasil. "Será que eu vou voltar para o segundo prêmio?", brinca ela, nos Stories do Instagram, pedindo apenas "30 minutos" dentro da casa.

"Olhaaaa... Vamos lá subir essa hashtag no perfil do Boninho. Jojo no BBB", disse Jojo, que chamou a atenção do diretor: "Já pensou?".