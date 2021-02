Recomendado para você : Juliette Freire, do BBB21, alcança 3 milhões de seguidores no Instagram

Juliette Freire pode não ter muitos amigos no BBB 21. Mas, fora do reality show, Juliette já possui alguns milhões de seguidores no Instagram!

Isso mesmo: a advogada e maquiadora conquistou o carinho do público e chegou a marca de mais de 3 milhões de fãs na rede social.

Até o fechamento desta nota, ela já possuía 3 milhões e 100 mil followers, sendo a primeira do grupo Pipoca a chegar neste número.