Internautas acreditam que ex que traiu Manu Gavassi seria Fiuk e não Chay

"Namorei uma pessoa que me traía horrores e das maneiras mais bizarras do mundo, e eu não conseguia sair disso, mas eu falava, 'É um comportamento de menino, ele me ama, ele vai mudar. Homem faz isso mesmo'. Até que um dia ele virou pra mim e disse: 'Todo cara na tua vida vai te trair, então se eu fosse você pelo menos ficava comigo, porque você ama'", revelou ela.

"Um cara que depois, Deus me perdoe, foi endeusado pelo Brasil. E eu, a Manu, coitada, recalcada por anos. Eu sei o que é você ser vítima de uma coisa, que é machismo, que é você passar a mão, 'É menino, menino age assim mesmo com mulher, menino cai mesmo. Menino vai me trair na minha cama mesmo e tá tudo bem porque ele me ama'".

Na época, após a revelação, a internet teve certeza que Manu se referia a Chay, com quem ela teve um relacionamento de 2011 a 2014. O nome do ator se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter e o galã da Globo até perdeu seguidores no Instagram.