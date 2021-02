Recomendado para você : Equipe de Thaís detona Nego Di por frase pejorativa: "Longe de ser entretenimento"

Nego Di tem reunido frases infames nos últimos dias no BBB21. Depois de falar que estudantes são "vagabundos", Nego Di difamou novamente Thaís enquanto falava sobre uma formação de casal entre ela e Fiuk.

Na segunda-feira, 1°, o humorista, o filho de Fábio Jr., Karol Conká e Camilla de Lucas conversavam sobre a possibilidade de envolvimento com a jovem. Fiuk demonstrou interesse em Thaís, mas dispensou um romance.

"O fod* é que não vai... romance, tá ligado? Não quero romance", disse ele. E a equipe da dentista se manifestou nas redes sociais.

"Nós da equipe da Thaís estamos assustados com esses tipos de comentários que os participantes do BBB21 estão fazendo sobre a mesma. Não compactuamos com isso e é de extrema ofensa à forma que estão rebaixando a Thaís como se fosse um objeto", escreveram eles.